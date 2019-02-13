تنظيم الدولة يخسر خط دفاعه الأول في سوريا

رام الله - دنيا الوطنسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، على بلدة الباغوز فوقاني شرقي نهر الفرات بريف دير الزور بعد اشتباكات مع تنظيم الدوزلة، ليخسر التنظيم خط دفاعه الأول في آخر جيوبه داخل سوريا.وقالت مصادر عسكرية لـ (سكاي نيوز): "إن التحالف الدولي ساعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في السيطرة على كامل البلدة".وتعد هذه البلدة خط الدفاع الأول عن باقي النقاط التي يسيطر عليها مسلحي التنظيم شرقي نهر الفرات، قرب الحدود مع العراق.وبهذه السيطرة يتبقى لتنظيم الدولة في جيبه الأخير حوالي 500 مسلح، يسيطرون على بلدة السفافنة وأجزاء من قرية المراشدة والعرقوب التابعة لبلدة السوسة شرقي نهر الفرات.وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدأت، السبت الماضي، حملتها الأخيرة لطرد تنظيم الدولة من المنطقة.وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية مقاتلي تنظيم الدولة، الذين كانوا يسيطرون فيما مضى على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق المجاور، من الشمال والشرق، ويطوقهم نهر الفرات من الغرب والجنوب، فيما تنتشر قوات الحكومة السورية وحلفاؤها على الضفة الغربية للنهر.وتعد السيطرة على الباغوز والمناطق القريبة منها، نهاية لحملة عالمية ضد التنظيم والتي بدأت قبل أربع سنوات.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن التنظيم قد هزم، وأعلن في ديسمبر أنه سيسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.لكن ناشطين وبعض السكان في شرقي سوريا يقولون: "إن المسلحين ما زالوا موجودين في مناطق تم استردادها، حيث يعدون العدة لتمرد مستقبلي".وأشار نشطاء سوريون يتابعون الصراع عن كثب، إلى مفاوضات جارية بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية لفتح ممر للمتطرفين حتى يغادروا المنطقة المحاصرة.وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ومدير شبكة دير الزور 24 الإعلامية عمر أبو ليلى، إن الخطة هي إجلاء مقاتلي تنظيم الدولة إلى منطقة قريبة من الحدود العراقية.وذكر المرصد أن قادة تنظيم الدولة المحاصرين يملكون حوالي 40 طنا من الذهب والنقود، يما يقدر قيمته بملايين الدولارات، ويأملون في حملها معهم.وقالت منظمة "الصوت والصورة"، التي تقدم تقارير عن الفظائع في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، إنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الإجلاء، وأضافت أن قادة التنظيم وافقوا على الكشف عن مصير الرهائن الأجانب الذين كانوا أو ما زالوا محتجزين لديهم، وتسليم بعض كبار المقاتلين.