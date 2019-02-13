الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين





رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة، اليوم الاربعاء، 270 مركبة ودراجة غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة في محافظة جنين.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "استمرارا للعمل والجهد التي تقوم به الشرطة بكافة فروعها ومراكزها للقضاء على ظاهرة المركبات والدراجات الغير قانونية في كافة أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإتلاف(220) مركبة و(40) دراجة و(6) تركترون و(4) هياكل غير قانونية تم ضبطها في أماكن مختلفة في المحافظة أثناء العمل الاعتيادي من قبل دوريات الشرطة وتبين بعد الفحص بعدم قانونيتها".واضاف ارزيقات: "المتابعة والملاحقة لمثل هذه المركبات والدراجات هي بشكل دائم للقضاء عليها بهدف الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه والحفاظ على مقدراته ولكي لا يصبح وجودها ظاهرة تؤدي إلى الإخلال في النظام والأمن العام".