نادي (نماء) يُحقق لقب بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم













رام الله - دنيا الوطنأجواء من الفرح والسعادة يعيشها نادي (نماء) بانجاز تحقيق لقب بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال لكرة القدم والصعود لدوري الدرجة الأولى.حيث بدأ النادي في استقبال وفود المهنئين بهذا الإنجاز في مقر النادي، بحضور إدارة النادي، ونجوم الفريق، والجهاز الفني والإداري.وضمت الفود المباركة، وجهاء ومخاتير البلدة، وأفراد مركز شرطة جباليا النزلة، والشخصيات الرياضية، وعمداء العائلات في مدينة جباليا النزلة.وقدم السيد موسى البرش، مدير النادي، شكره لكل الوفود التي جاءت للمشاركة في أجواء الفرحة، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو لمحافظة الشمال بأكملها، ومدينة جباليا النزلة، منوهاً إلى أن النادي سيستمر في استقبال المهنئين يومياً بعد صلاة العصر في مقر النادي في مدينة جباليا.