الأشغال: سننفذ مشروع اِعادة إنشاء شارع كفر عقب- قلنديا للتخفيف من الأزمة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، عن مشروع جديد لإعادة إنشاء شارع كفر عقب- قلنديا المحاذي لجدار الفصل العنصري، بتكلفة حوالي مليوني شيكل، وذلك بهدف تخفيف الأزمة أمام الداخلين إلى القدس عبر حاجز قلنديا مباشرة دون سلوك الطريق الرئيسي.وقال الحساينة: إنه وبناءً على المداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء، أمس، تم تكليف وزارة الأشغال باِيجاد حل لأزمة قلنديا، وقد تمت متابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة، كالشؤون المدنية، والمواصلات والبنك الإسلامي للتنمية، حيث تم أخذ الموافقات اللازمة لطرح المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم طرحه عبر دائرة العطاءات المركزية خلال الأسبوع المقبل.وأضاف أنه من المتوقع، أن يساهم الطريق الفرعي في تخفيف الضغط على الطريق الرئيسي بنسبة لا تقل عن 45 %، مشيراً إلى أن الطريق يبلغ طوله حوالي 900م وعرض 5- 12م، كما أنه سيكون باتجاه واحد أي للذاهبين باتجاه مدينة القدس.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن العمل في الشارع، سيتضمن أعمال الحفر والردم الصخري، والبيسكورس، والعبّارات، وقنوات تصريف مياه الأمطار والأرصفة والحواجز الإسمنتية، بالإضافة إلى أساس الطريق، وبعض أعمال الترقيعات في بداية الشارع .