التربية والرؤية العالمية تطلقان دليل البرلمانات الطلابية والقيادات الشابة

للوزارة، معبراً عن فخره بالشراكة مع "الرؤية العالمية" والتي أنتجت طلبة مدركين للواقع قادرين على التواصل والإقناع، وإرساء مفهوم الديمقراطية واحترام الرأي.



من جهتها، عبرت لورين عن فخرها بالشراكة مع "التربية"، وإعجابها بأعضاء البرلمان من خلال الزيارات الميدانية، موضحة قدرتهم على دراسة الواقع وصنع التغير وإيصال الرسالة، مؤكدة سعي "الرؤية العالمية" بالتعاون مع كافة الشركاء إيصال رؤية

البرلمان الطلابي لكل مدرسة.



وشهد الحفل، الذي أشرفت على إدارته، رئيس قسم الإرشاد التربوي إلهام غنيم، فقرات متنوعة حملت رسائل مهمة، قدمها أعضاء البرلمانات الطلابية.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية ومشاركة وزيرها د. صبري صيدم، وبالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية، اليوم، دليل تشكيل البرلمانات الطلابية وإعداد القيادات الشابة.وحضر مراسم الإطلاق، المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية لورين تايلور، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، وعدد من معلمي ومديري المدارس المشاركة في البرنامج.وأشاد صيدم بكفاءات البرلمان الطلابي، مؤكداً أن كل طالب يستطيع إيصال الرسالة بالشكل الصحيح، موجهاً رسالة إلى الأهالي بضرورة الإيمان بموهبة هؤلاء الطلبة،ومنحهم الفرصة للإبداع، وتوفير المساحة الكافية من الحرية لإبراز شخصيتهم،معتبراً الطلبة مشروع فلسطين المستقبلي الناجح الذي يراهن عليه بالاستقلالية والاعتماد على النفس.وشدد صيدم على ضرورة مواصلة المشوار وتكثيف الجهود، ليصبح في كل مدرسة برلمان طلابي، معلناً إطلاق البرلمان الطلابي الموحد من كافة المدارس، ليمثل الطلبة وينقل رسالتهم