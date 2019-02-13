صحيفة أمريكية: القحطاني في أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤول سعودي، قوله: إن سعود القحطاني المتهم بالضلوع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، شوهد في أبو ظبي.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم: إن الولايات المتحدة، تضغط على الرياض من وراء الكواليس، لمحاسبة القحطاني المتهم بالضلوع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد اعتراف الرياض بالدور الرئيس الذي أدّاه القحطاني في الحادثة، التي وقعت بقنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقال المسؤولون للصحيفة الأمريكية، الثلاثاء، إن القحطاني ما زال يمارس مهامه بصفته مستشاراً في الديوان الملكي، ولكن بصيغة غير رسمية، وإن ولي العهد محمد بن سلمان، يحصل منه على المشورة.وأكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، أن القحطاني "لا يبدو مقيَّداً للغاية في أنشطته".وأبلغ مسؤول سعودي الصحيفة، أن القحطاني شوهد في أبوظبي، رغم حظر السفر المفروض عليه.