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خطيبة خاشقجي تتغزل بالسلطان قابوس

خطيبة خاشقجي تتغزل بالسلطان قابوس
خديجة جنكيز
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت التركية خديجة جنكيز، كتاباً جديداً، مجدت فيه إحدى الدول الخليجية العربية، وحاكمها، الذي وصفته برمز الحكمة والسلام والتعايش.

وتحت عنوان "عُمان السلطان قابوس.. مثال للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم"، طرحت خطيبة خاشقجي، الباحثة في الشأن العماني، كتابها الجديد، لتتحدث عن خلاصة تجربتها وبحوثها عن هذا البلد العربي.

وقالت في تغريدة على صفحتها في موقع (تويتر): "انطلاقاً من هذا الفكر، وبعد بحث طويل في الشأن العُماني، وجدت أفضل ما يمكن أن أكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة، رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: عُمان السلطان قابوس.. مثال للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم".

وأضافت خديجة في تغريدة أخرى: "إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة، ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل أبداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق".

وكانت خديجة، كتبت تغريدة سابقة، دعت من خلالها إلى شراء كتابها عن خطيبها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في سفارة بلاده باسطنبول، منوهة إلى أن الكتاب أصبح متاحاً بالأسواق بالنسخة التركية.

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