دولي

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (كلنا) الإسرائيلي، وزير المالية موشيه كحلون، أنه سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست.

وفي مقابلة مع (عميت سيغال) في مؤتمر "بشيباع" في القدس، قال كحلون: إنه إذا كانت لدى نتنياهو أغلبية لتشكيل الحكومة، فسيؤيده لدى رئيس الدولة، وسأمنحه الأغلبية المطلوبة".

وقال كحلون عن نتنياهو: "لقد عملنا معًا بشكل جيد للغاية، وليس هناك سبب يمنعنا من مواصلة العمل معاً، أنا لا أرى غانتس في هذا النطاق على الإطلاق.. كتلتنا كتلة قوية جداً.. نتنياهو لم يصبح رئيس وزراء بدون توصيتي".

كما أشار إلى علاقة العمل مع نتنياهو خلال الدورة الأخيرة، وقال: "إن الخلافات ستظل دائماً، لكن بشكل عام أعتقد أننا قدنا، نتنياهو كرئيس للوزراء وأنا كوزير للمالية.. لا أعرف إن كان هناك مثل هذا التعاون في الثلاثين سنة الماضية".

يشار إلى أن استطلاعات الرأي، التي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة، على مدى الأسبوعين الماضيين، حصل حزب كحلون على أربعة إلى خمسة مقاعد في الكنيست، بينما يشير الاستطلاع الذي نشرته أسبوعية (ماكور ريشون)، (مصدر أول) في نهاية هذا الأسبوع، إلى أنه لن يجتاز نسبة الحسم. وقال كحلون إن الوضع سيتغير: "ليس لدي أي شك في أنه عندما يستقر النظام، سنرتفع في استطلاعات الرأي".

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