مُؤَسِّسَتا الاتحاد الأوروبي تتداركان الوضع المُتأزم بينهما

رام الله - دنيا الوطن

أعاد الزعيمان الفرنسي والإيطالي، بعد توتر غير مسبوق في العلاقات، التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك.





وقالت الرئاسة الفرنسية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعاد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، "التذكير بأن فرنسا وإيطاليا اللتين أسستا معاً الاتحاد الأوروبي، لديهما مسؤولية خاصة للعمل بشكل مشترك من أجل الدفاع عن الاتحاد، وإعادة إحيائه".وأوضحت أن الزعيمين أكدا مجدداً على أهمية العلاقات الفرنسية-الإيطالية لكل من البلدين، والتي غذتها روابط تاريخية واقتصادية وثقافية وإنسانية استثنائية.واستدعت فرنسا الخميس الماضي، سفيرها في إيطاليا بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين إيطاليين، اعتبرتها باريس "مُشينة" بحق الرئيس والحكومة الفرنسية، في تصعيد غير مسبوق بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.وساهم لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزعيم حركة "خمس نجوم"، لويجي دي مايو، مع ناشطين من "السترات الصفراء" في باريس الثلاثاء في تدهور الموقف، بعدما اعتبرت باريس خطوة دي مايو "استفزازاً إضافياً وغير مقبول".وأعرب زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا، ماتيو سالفيني، الاثنين الماضي، عن استعداده "لزيارة باريس هذا الأسبوع" من أجل بناء "علاقات جيدة من جديد" مع فرنسا التي استدعت الخميس سفيرها في روما.