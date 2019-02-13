عُرضت بعد حرب غزة.. الكشف عن مبادرة سلام سعودية رفضها نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مبادرة سلام سعودية، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عُرضت عليه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.وقالت القناة، إن المبادرة عرضت على نتنياهو، خلال مقابلة سرية أجراها مع مستشار الأمن القومي السعودي، بندر بن سلطان في دولة محايدة.وبحسب القناة السابعة، عرض مستشار الأمن القومي الشخصي لملك السعودية، على نتنياهو، بلورة خطة تسوية، إسرائيلية سعودية تتعلق بإيران والقضية الفلسطينية، يتم عرضها بواسطة الأمم المتحدة.ووفقاً للخطة، تقوم السعودية بتعديل مبادرة السلام العربية، وتعمل على تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، والتوصل إلى عملية سياسية، تؤدي لإعادة إعمار قطاع غزة.وأضافت القناة السابعة، أن نتنياهو اجتمع سراً بمستشار الأمن القومي لملك السعودية سلمان، الأمير بندر بن سلطان، في أيلول/ سبتمبر 2014، بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، في دولة محايدة، وتباحثا في هذه الخطة.وأشارت القناة، إلى أن اللقاء استمر لعشر ساعات متواصلة، وأن رئيس الوزراء نتنياهو رفض الخطة، وطالب بقيام الأمم المتحدة بذلك.