هل يلتقي مع مسؤولين عرب؟ نتنياهو يتوجه إلى بولندا للمشاركة بمؤتمر وارسو





ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن وزير النقل، يسرائيل كاتسن سيحل محل نتنياهو، خلال زيارته.

ويعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيتم مناقشتها في المؤتمر. ويعقد مؤتمر (وارسو) برعاية أمريكية، حيث سيناقش الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيتم مناقشتها في المؤتمر.





ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة، إلى بولندا للمشاركة في مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط.وقالت مصادر إسرائيلية: إن مكتب نتنياهو يسعى لترتيب لقاءات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على هامش المؤتمر، بما فيها وزيرا خارجية المغرب والبحرين.