عربي

الأورومتوسطي: الإعدام والتعذيب حتى الموت قد يكون مصير آلاف المفقودين بالسجون السورية

الأورومتوسطي: الإعدام والتعذيب حتى الموت قد يكون مصير آلاف المفقودين بالسجون السورية
رام الله - دنيا الوطن
 حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار الحكومة السورية بالتكتم على مصير أكثر من 118 ألف من المدنيين الذين اعتقلتهم القوات الحكومية بشكل تعسّفي أو أخفتهم قسريًا منذ مارس/آذار 2011، معتبرًا أن استمرار الأجهزة الأمنية الحكومية بإخفاء أسماء وأعداد المعتقلين لدى أفرعها الأمنية والاستخباراتية يثير الشكوك حول مصيرهم في ظل تقارير عن تصفيات دورية تتم في المعتقلات والسجون.

وبيّن الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم أنّ قوات الحكومة السورية -إلى جانب الميليشيات المسلحة الموالية لها تمارس جريمتي "الاعتقال التعسفي" و"الإخفاء القسري" بحق كل من يُحتمل معارضته نظام الحكم في البلاد، إذ يتم إخفاء المعتقلين والمعتقلات دون أي سند قانوني لاعتقالهم أو حتى إشعار ذويهم بظروف ومكان الاعتقال، ولا يخضعون لأية محاكمات، الأمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع النصوص الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وبحسب شهادات لمعتقلين سابقين في السجون السورية، فإن المئات من المعتقلين يلقون حتفهم إما تحت التعذيب المباشر أو بسبب الأوضع غير الإنسانية في المعتقلات، كالحرمان من الطعام والماء والعلاج والدواء، ويتم التخلص من جثثهم إما بحرقها أو دفنها في مقابر جماعية.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى أن المعتقلين في السجون السورية ليسوا فقط من السوريين، حيث اعتقلت القوات الحكومية بشكل تعسفي ما يقارب 1700 لاجئ فلسطيني من مخيماتهم المنتشرة في المحافظات السورية المختلفة، وقتلت أكثر من 500 منهم تحت التعذيب في سجون وأفرع الأمن والمخابرات خلال السنوات السبع الأخيرة.

بدورها قالت "سارة بريتشت" المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "إن النظام السوري بالإضافة إلى تكتمه على أعداد وظروف المعتقلين لديه فهو يخرق بشكل واضح المعاهدات الدولية، كالمادة 9 من القانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على أنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه".

وأضافت "بريتشيت" أنّ الانتهاكات المروعة التي تنفّذها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تخالف أيضًا المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، معتبرة أنّ هذه الممارسات تشكّل جريمة بحق الإنسانية يجب محاسبة المتورطين فيها، والضغط دوليًا على النظام لإجباره على الكشف عن مصير المعتقلين لديه".

وفي سياق متصل، أكد الأورومتوسطي أنّ معظم شهادات المفرج عنهم من سجون الأمن والمخابرات السورية نقلت صورة صادمة ومروّعة عن ظروف الاعتقال والتعذيب التي يمارسها السجانون بحق المعتقلين، إذ تنوّعت أساليب التعذيب بين الضرب بالخراطيم البلاستيكية والهراوات الحديدية والتعذيب بالكهرباء والماء الساخن والحرق بأعقاب السجائر والحرمان من العلاج والطعام والماء وأدنى مقومات الحياة.

ويضيف الشهود أن المعتقلين يتم احتجازهم في مساحات ضيقة جدًا، حيث يتم حبس ما بين 50-70 معتقل في زنزانة واحدة لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة، في ظل انعدام أدنى شروط الصحة والنظافة وعدم توفر الغذاء الكافي كما هو الحال في سجن صيدنايا الذي يبعد 70 كم شمال العاصمة دمشق.
 
ودعا المرصد الأورومتوسطي المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للتحرك الجدّي للضغط على الدول والأطراف المؤثرة في سوريا من أجل حث حكومة دمشق على الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المختفين قسريًا، والإفراج الفوري عن آلاف آخرين معتقلين في السجون والأفرع الأمنية التابعة لها. 

وطالب الأورومتوسطي كذلك الحكومة السورية بالسماح للمؤسسات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر بالاطلاع على أوضاع المعتقلين في سجون أفرع ومعتقلات الأجهزة الأمنية.

أخبار ذات صلة

أول رئيس وزراء عربي يُقلّص موكبه لمركبتين

أول رئيس وزراء عربي يُقلّص موكبه لمركبتين

شاهد: أمير سعودي ينصح إعلامي إسرائيلي بالزواج من عربية

شاهد: أمير سعودي ينصح إعلامي إسرائيلي بالزواج من عربية

شاهد: جانب من اجتماع &#34;سري&#34; بين نتنياهو ووزير خارجية دولة عربية

شاهد: جانب من اجتماع "سري" بين نتنياهو ووزير خارجية دولة عربية

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

تنظيم الدولة يخسر خط دفاعه الأول في سوريا

تنظيم الدولة يخسر خط دفاعه الأول في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

شؤون فلسطينية

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

منوعات

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: &#34;اعترفلي بحبه بعد 5 سنين&#34;

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: "اعترفلي بحبه بعد 5 سنين"

&#34;الشهد في عنب الخليل&#34;.. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

"الشهد في عنب الخليل".. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

عربي

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو