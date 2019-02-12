دولي

خمسة أسلحة أمريكية فاشلة.. ما هي؟

خمسة أسلحة أمريكية فاشلة.. ما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
وضعت مجلة (National Interest)، قائمة تتضمن خمسة أسلحة أمريكية وصفتها بالفاشلة، حيث إن الولايات المتحدة، أنفقت حوالي 30 مليار دولار في الإجمالي على جميع المشاريع التي في القائمة.

وحسب المجلة، فإن أول سلاح فاشل هو العنصر القتالي الذاتي التوجه BAT (Brilliant Anti-Tank Munition)، التي طورت في زمن الحرب الباردة، وكان يفترض أن يتم إنشاء رأس حربي فيه هذا العنصر لصاروخ ATACMS الذي يطلق من منظومة المدفعية M270.

ووفقاً للمطورين، فإن صاروخ واحد فقط كان يجب أن يدمر فرقة دبابات كاملة؛ ولكنه تم تأجيل المشروع مع نهاية الحرب الباردة، وتم إلغاؤه في عام 2003 تماماً، وكلف المشروع حوالي 2.2 مليار دولار.

والسلاح الثاني هو مروحية الاستطلاع الحربية RAH-66 Comanche، تم عرضها في عام 1991. وحلقت لأول مرة في عام 1996، وعلى الرغم من خصائص الطيران الجيدة، فقد اعترف بالمشروع على أنه مكلف للغاية. ونتيجة لذلك تم التوقف عن تطويره في عام 2004، وكان مجموع الأموال الضائعة 7.9 مليار دولار.

والسلاح الثالثت هو مدفع الهاوتزر Crusader ذاتي الدفع عيار 155، الذي كان يجب أن يحل محل مدفعية M109. وكان هذاالمدفع يستطيع إطلاق 10 طلقات في الدقيقة بمدى 40 كيلومتراً. ولكن العيب الرئيسي للمدفع هو الوزن الذي كان يبلغ 43 طناً، وكان يحتاج لمركبة لنقل ذخيرة بوزن 36 طناً. ولكن في ذلك الوقت كان يريد الأمريكيون شيئاً أكثر بساطة في الاستخدام في العمليات في جميع أنحاء العالم، وبالنتيجة تم إلغاء المشروع في عام 2002، وبلغت التكاليف 2.2 مليار دولار.

والسلاح الرابع برنامج "المنظومات القتالية المستقبلية" (Future Combat Systems (FCS) الذي سرع من إنهاء مشروع مدفع الهاوتزر Crusader. بدأ العمل على البرنامج في عام 2003 وكان يجب أن يعاد تجهيز الجيش بكمله به. وبالنتيجة "دبابة المستقبل" كلفت الولايات المتحدة 18.1 مليار دولار، وبعد ذلك فهم العسكريون أن محاولة تطوير شيء جديد يكلف أكثر من تحديث القديم، ومن ثم ألغي المشروع.

وأخر سلاح في القائمة برنامج (GCV (Ground Combat Vehicles) الذي بدأ تطويره في عام 2009 واستند إلى FCS. وأساس المشروع كان يجب أن تصبح دبابة قتالية حديثة، ولكن بالنتيجة طورت مركبة قتالية بوزن 60 طناً، لم تناسب الجيش، وفي عام 2014 تم التوقف عن المشروع بأكمله بناء على طلب الكونغرس، وبلغت خسائر الميزانية أكثر من مليار دولار.

أخبار ذات صلة

محكمة دولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة

محكمة دولية تقبل دعوى قضائية إيرانية ضد الولايات المتحدة

روحاني: نعيش ظروف حرب

روحاني: نعيش ظروف حرب

مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري بتفجير جنوب شرق إيران

لافروف: خطة ترامب لن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

لافروف: خطة ترامب لن تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة

نتنياهو: علاقتنا بالدول العربية جيدة للغاية ولم تنقطع

نتنياهو: علاقتنا بالدول العربية جيدة للغاية ولم تنقطع

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء

كحلون: سَأُوصي بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء

روسيا وأمريكا تبحثان الأوضاع في فنزويلا

روسيا وأمريكا تبحثان الأوضاع في فنزويلا

نتنياهو: صواريخ إسرائيل يمكنها ضرب أي عدو في المنطقة

نتنياهو: صواريخ إسرائيل يمكنها ضرب أي عدو في المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

قصة مشاركة الثورة الفلسطينية في حرب أكتوبر 1973

شؤون فلسطينية

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

أبوهولي: موقف العشائر الداعم لتحرك الرئيس بالمحافل يشكل رافعة للمشروع الوطني

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

صيدم: تنسيب تشكيل مجلس التعليم العالي للرئيس يشمل كافة شرائح المجتمع

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

الفرا يُطالب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في عملية السلام

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

اللوح: دولة فلسطين الثالثة التي تنظم لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

سفيرة فلسطين بهولندا: أصبح بإمكان الفلسطيني المقيم تسجيل عائلته حسب مكان الولادة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

الإعلام بغزة: الاحتلال يكذب لتبرير استهداف الصحافة

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

بيراوي: اتهامات الاحتلال ستدفع النشطاء لمزيد من العمل التضامني

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

الشرطة تتلف (270) مركبة ودراجة غير قانونية في جنين

منوعات

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: &#34;اعترفلي بحبه بعد 5 سنين&#34;

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: "اعترفلي بحبه بعد 5 سنين"

&#34;الشهد في عنب الخليل&#34;.. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

"الشهد في عنب الخليل".. ماهي قصة أجمل أغاني التراث الفلسطيني؟

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

والد ميغان ماركل ينشر رسالة محرجة من ابنته ويهدد بنشر المزيد

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

هنا الزاهد تثير الجدل بما فعلته لإرضاء خطيبها أحمد فهمي

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

شيرين تصدم الجمهور بقيمة مهرها

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

شاهد: الكشف عن عقود زواج عرفي لخالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

بعد أنباء عن طلاق ابنتها.. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

منى الغضبان تعترف بالفيديو الجنسي مع خالد يوسف وتروي كواليسه

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

آخرهن منى فاروق وشيما الحاج.. فنانات مصريات تورطن بقضايا أخلاقية

عربي

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

قريبا.. الأردن يستأنف رحلات الطيران إلى سوريا

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل 12 مسلحا من (حركة الشباب الصومالية) في غارات أمريكية

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو

نتنياهو يلتقي سراً بوزير خارجية عمان في وارسو