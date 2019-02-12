السبسي: تونس ستنجح في تنظيم القمة العربية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي: إن تونس ستنجح في استضافة القمة العربية المقررة في نهاية شهر آذار/ مارس المقبل.وذكر، السبسي أثناء عودته من القمة الإفريقية في أديس أبابا أن "تونس ستنجح في تنظيم القمة العربية أواخر آذار/ مارس 2019، وكل الأطراف في تونس مجندة لهذه المهمة".وأضاف الرئيس التونسي: تونس ستكون عاصمة عربية، متمنياً أن يكون جميع التونسيين في مستوى هذا الحدث التاريخي​​​.وتحتضن تونس نهاية آذار/ مارس المقبل، مؤتمر القمة العربية، وأرسل السبسي رسائل إلى رؤساء وملوك وقادة الدول العربية للمشاركة في القمة المرتقبة.