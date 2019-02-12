الشهر المُقبل.. نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات

رام الله - دنيا الوطن

يعكف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية، التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة.





ووفق ما أورد موقع (عرب 48)، فإنه من المتوقع الكشف ونشر أسماء الشركات مطلع آذار/ مارس المقبل، وتضم القائمة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية.



وتحوي "القائمة السوداء" أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل.







وحاولت الولايات المتحدة، تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولتين باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها.

وبعد التهديد بإدراج شركة المياه (ميكوروت) على القائمة السوداء، أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات إسرائيلية أخرى أنها تنوي نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية، وفي القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتل، وذلك خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل.