تجنباً للإغلاق الحكومي.. اتفاق مبدئي جديد في أميركا

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عرب 48)، إن المشرعين الأمريكيين، توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد نهاية الأسبوع، يتضمن تمويلاً بقيمة 1,375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود الجنوبية، وفق ما أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ.



وقال السيناتور ريتشارد شالبي، أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين للصحافيين: "توصلنا إلى اتفاق بيننا من حيث المبدأ حول الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى".

وأضاف مساعدون لأعضاء في مجلس النواب لـ (فرانس برس)، إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1,375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يطالب بمبلغ 5,7 مليار دولار من أجل مشروعه.ويسمح الرقم الذي تم الاتفاق عليه بتمويل بناء 55 ميلاً (89 كيلومترا) من الجدار في منطقة ريو غاراندي فالي في جنوب تكساس، وفق المساعدين، لكن لا يزال أمام هذا الاتفاق الحصول على موافقة البيت الأبيض.ومنذ أسابيع يتواجه الديمقراطيون في الكونغرس مع ترامب بشأن تمويل بناء الجدار عند الحدود الجنوبية.وأدت هذه العقدة إلى أكبر إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر أكثر من شهر، وانتهى في 25 كانون الثاني/ يناير، عندما وقع ترامب قانوناً يعطي المشرّعين ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة الشلل الحكومي مجدداً.ومع الإعلان عن الاتفاق الأولي، الاثنين، كان الرئيس يشارك في مهرجان يشبه المهرجانات الانتخابية في مدينة الباسو الحدودية في تكساس، حيث ادعى أن السياجات الحدودية هناك، أوقفت التدفق الخارج عن السيطرة للمجرمين من المكسيك.