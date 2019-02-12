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قطر تُطالب مواطنيها باحترام شعوب دول المقاطعة

قطر تُطالب مواطنيها باحترام شعوب دول المقاطعة
الامير تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
دعت دولة قطر، مواطنيها والجاليات المقيمين فيها، إلى عدم الانجرار والإساءة للشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد قال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له: إنه يتابع الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، "في إشارة للإساءات ما بين دول المقاطعة من جهة وقطر من جهة أخرى"، معربًا عن أسفه لحدوث ذلك.

وأضاف مكتب الاتصال الحكومي: انطلاقاً من ذلك، نُهيب بجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر، بألا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات، لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها".

وأشار إلى أن دولة قطر، سبق لها في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أن أعلنت استجابتها لنداء أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الداعي "إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة، ولملمة الجراح، وعدم الانزلاق في الإساءة".

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