ترامب عن الثورة الإيرانية: أربعون عاماً من الفشل والإرهاب

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إيران عاشت 40 عاماً من الفساد والقمع والإرهاب، عقب اندلاع ثورتها عام 1979.



واحتفلت إيران، أمس الاثنين بالذكرى الأربعين لثورتها، حيث كتب ترامب على (تويتر): "أربعين عاماً من الفشل والفساد والقمع والإرهاب، النظام الإيراني أنتج خلال العقود الماضية 40 عاماً من الفشل".وتابع ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "الشعب الإيراني يعاني منذ زمن طويل، وأصبح أكثر احتياجاً لمستقبل مشرق".وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتباراً من يوم السابع من آب/ أغسطس 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).