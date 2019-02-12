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مقدونيا ترفض منح اللجوء لسيدة إماراتية

مقدونيا ترفض منح اللجوء لسيدة إماراتية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت مقدونيا، منح اللجوء لسيدة إماراتية، قالت إنها تعرضت لتهديدات من قبل عائلتها؛ لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها.

واحتجزت السلطات المقدونية السيدة الإماراتية في مركز إيواء للمهاجرين، وفقاً لمحامين ونشطاء حقوقيين.

وبعد أن تقدمت هند البلوكي (42 عاماً) بطلب للجوء في مقدونيا في تشرين الأول/ أكتوبر، رفضت وزارة الداخلية طلبها، وقالت: إن رغبتها في أن "تعيش حياة طبيعية" ليست سبباً كافياً لمنحها الحماية. 

ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي. 

وخشية من إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون، وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. 

وصرح زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية "في الوقت الحالي، إنها في أمان من خطر الترحيل"، فيما في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على (يوتيوب) تتحدث فيه عن مشكلتها.

وقالت في التسجيل "لقد أتيت إلى مقدونيا هرباً من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي، هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق". 

وأضافت: "أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكن أنا اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي آي خيار آخر". 

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