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وزير الخارجية الأمريكي: سنحاسب كل المتورطين في اغتيال خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي: سنحاسب كل المتورطين في اغتيال خاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن بلاده لا تتستر على من اغتال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بل ستواصل محاسبة كل الضالعين في مقتله.

وشدد بومبيو، خلال زيارة أجراها إلى المجر، بالقول: "أميركا لا تتستر على جريمة قتل، بل سنتخذ مزيداً من الإجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

وبعدما نفت السعودية في بادئ الأمر مقتله، أكدت أن عملاء تابعين لها قتلوه، لكنها نفت وقوف كبار قادتها وراء الجريمة.

بدورهم، سعى نواب أميركيون ديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، لرد قوي من واشنطن على قتل خاشقجي والأزمة اليمنية.

وكانت أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة، انتهت يوم 8 شباط/ فبراير الجاري؛ لتقديم تقرير للكونغرس بشأن تحديد المسؤول عن موت خاشقجي، وما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على من يقفون وراء الجريمة.

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