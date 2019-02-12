إدارة ترامب مُتمسكة بالدفاع عن السعودية

رام الله - دنيا الوطنهددت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق النقض (فيتو) ضد محاولات الكونغرس، إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن.وجاءت هذه التطورات، في سياق استمرار الصراع بين ترامب والمشرعين، بشأن سياسة الولايات المتحدة، تجاه المملكة العربية السعودية على ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول.وقالت إدارة ترامب: إن إجراء المشرعين هذا من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف، بحسب ما نقلت شبكة (فوكس نيوز).وفي الوقت الذي أعاد فيه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح مشروع قرار بشأن وقف الدعم العسكري، الذي تقدمه واشنطن للتحالف العربي في اليمن، قالت إدارة ترامب: إن القرار غير مناسب، لأن القوات الأمريكية تقدم دعماً يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود، ولا تقدم دعماً بقوات قتالية.