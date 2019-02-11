لبنان يرحب بالمساعدات الإيرانية لجيشه ويقيّدها بشروط

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية اللبناني إن مصلحة كل العالم أن يحافظ لبنان على مناعته ضد الإرهاب، ومن الطبيعي أن نفكّر بكل مساعدة لجيشه ومؤسساته ما دامت غير مشروطة. جاء ذلك رداً على عرض إيراني بتقديم مساعدات للجيش والمؤسسات اللبنانية.وزير الخارجية اللبناني قال إن بلاده ترحّب بالعرض الإيراني بشرط أن لا يتسبّب ذلك في أضرار أخرى في البلاد (Reuters)قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الإثنين، إنّ بلاده ترحّب بالعرض الإيراني لتقديم مساعدات لجيش ومؤسسات لبنان، بشرط أن لا يتسبّب ذلك في أضرار أخرى في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروتمن جهته، أشاد ظريف بامتناع لبنان عن المشاركة في مؤتمر تعتزم واشنطن تنظيمه هذا الأسبوع في وارسو، للبحث في "مستقبل السلام" في الشرق الأوسط، والذي أثيرت شكوك إزاء تبنيه موقفاً متشدّداً حيال طهران.وأضاف "مشكلتنا ومشكلة هذه المنطقة عموماً هي هذا الاعتداء وهذا التهديد وهذا الخطر الذي يمثله الكيان الصهيوني"، وشدد على أنه "ينبغي أن لا نسمح للآخرين بأن يروّجوا لأخطار وتهديدات وهمية".