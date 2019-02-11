رسالتان من فلسطين إلى روسيا خلال حوار الفصائل بموسكو

رام الله - دنيا الوطنتبدأ اليوم في موسكو، لقاءات الفصائل الفلسطينية مع مساعدي وزارة الخارجية الروسية وبعض المشرفين على الحوارات التي ستتم بين كافة الفصائل.وقال أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، إنه سيتم تنظيم لقاءات بين مختلف الفصائل بوجود روسي رسمي لبحث المعيقات التي تواجه القضية الفلسطينية، والمصالحة الوطنية، تمهيداً للقاء وزير الخارجية الروسي غداً.وأكد الصالحي، أن الفصائل ستستغل وجودها بإرسال رسالة من شقين، الأول: يتعلق بتأكيد الموقف الفلسطيني في رفض ما يسمى قمة وارسو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وبناء جدول أولويات مختلف عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والشق الآخر: هو دعوة روسيا للعب دور في تنظيم مؤتمر دولي من أجل إنهاء الاحتلال.ولفت أمين عام حزب الشعب إلى أهمية تفعيل المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام، خاصة بعد اتضاح ملامح التوجه الأمريكي في بناء ما يسمى بالتحالف ضد إيران، بينما العدو الرئيسي هو إسرائيل، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام سبعة وستين.