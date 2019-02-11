المالكي: واشنطن تضغط على الدول العربية لوقف الدعم المالي للفلسطينيين

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي: إن الولايات المتحدة الأميركية، تضغط على الدول العربية بكل الوسائل، تجاه وقف الدعم المالي عن شعبنا.









وفيما يتعلق بنية حكومة الاحتلال قرصنة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بدعوى أنها تدفع رواتب للأسرى وأسر الشهداء، أعلن المالكي عن توجه للقيادة الفلسطينية بطرح موضوع هذه القرصنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل، ومعاقبتها على سرقتها لهذه الأموال دون وجه حق.





وفيما يتعلق بمؤتمر وارسو، اعتبر وزير الخارجية هذا المؤتمر بالمؤامرة التي تهدف للقفز على القضية الفلسطينية، والتطبيع العربي مع إسرائيل، مشدداً على الموقف الفلسطيني الرافض لهذا المؤتمر، وأي مخرجات ستصدر عنه، مؤكداً عدم المشاركة الفلسطينية فيه.





وبخصوص مشاركة الرئيس محمود عباس في القمة الأفريقية في أديس أبابا، أكد المالكي على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للقادة الأفارقة، وحرصهم على بقائها حاضرة على جدول أولوياتهم، الأمر الذي يتمثل بمساندتهم لنا في كل المحافل الدولية، وحرصهم على مشاركة سيادته في القمتين الإفريقيتين اللتين تعقدان سنوياً.





وبشأن مساعي سلطات الاحتلال للتغلغل في القارة الإفريقية، أوضح المالكي بأن الدول العربية، تفاعلت جيداً للحيلولة دون ذلك، وشكّلت لجنة وزارية عربية ترأسها السعودية، مشيراً في السياق إلى أن إسرائيل تحاول الوصول لإفريقيا بوسائل عديدة، أبرزها البعد الأمني عبر بيع الأسلحة.





وأعلن المالكي عن كلمة مهمة محمود عباس في القمة العربية الأوروبية، المقررة في شرم الشيخ المصرية نهاية الشهر الجاري.





وقال: إن الرئيس سيؤكد في كلمته على أن المؤتمر الدولي للسلام، هو المخرج من هذا الجمود في العملية السلمية، جراء انتهاكات سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والموقف الأمريكي الداعم لها بشكل كامل في كل المحافل الدولية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف المالكي، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أن القيادة تتابع هذه المحاولات الأميركية الجديدة لفرض حصار مالي على شعبنا، وتبحث عن خطوات قانونية لرفع دعاوى على الولايات المتحدة، ضد كل هذه الخطوات غير القانونية من جهة، واستمرار محاولات البحث عن بدائل مالية مناسبة للرد على هذه الإجراءات العقابية من جهة أخرى.