حبس أربعة من طلاب الأزهر بتهمة ازدراء الدين المسيحي

رام الله - دنيا الوطنقررت النيابة المصرية، أمس الأحد، حبس أربعة طلاب من جامعة الأزهر بتهمة "ازدراء الدين المسيحي"، بعد نشرهم مقطع فيديو، يتضمن سخرية من ترانيم وصلوات مسيحية.ووفق بيان الداخلية المصرية، الذي نشرته صحيفة (المصري اليوم)، فقد ألقت الشرطة القبض على هؤلاء الطلاب، السبت الماضي، إثر نشرهم الفيديو المذكور على موقع (يوتيوب) نهاية الشهر الماضي، قبل إزالته لاحقاً.وقالت الداخلية المصرية: "إن المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان: أربعة طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط".وأضافت الداخلية، تم إزالة الفيديو عقب استشعار تصاعد الموقف، كما بثوا فيديو آخر يعتذرون فيه عما بدر منهم، موضحاً أنه بعد القبض عليهم اعترفوا بتصوير الواقعة في منزل أحدهم، وهو طالب بأحد المعاهد الدينية بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.يشار إلى أن الدستور المصري، يُجرم إهانة الديانات السماوية الثلاث، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويعاقب القانون من يرتكب هذا الجرم بالحبس والغرامة المالية.