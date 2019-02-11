الإعلام الإسرائيلي: إيران تُحاول اقناع لبنان بالرد عسكرياً على "إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (مكان) الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة (الجريدة) الكويتية، أن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، سيحاول إقناع كبار المسؤولين في بيروت، والذين سيلتقيهم اليوم، بالرد عسكرياً على الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية في طهران قوله: إن ذلك يأتي في إطار مشروع إيراني لوقف الغارات الإسرائيلية، التي تستهدف القوات الإيرانية وحلفاءها في سوريا، علماً بأن هذه الغارات تنفَّذ عادة انطلاقاً من أجواء لبنان.وأضاف المصدر، أن من بين الأسلحة التي سيقترح ظريف تزويد لبنان بها، صواريخ متطورة مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للصواريخ، فضلاً عن أجهزة إنذار مبكر.