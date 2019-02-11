بمليون و400 ألف شيكل.. تفاصيل صادمة: أقام شركة ليسرق أرصدة جوال من زبائنه

رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، ملابسات سرقة أرصدة جوال بقيمة مليون و400 ألف شيكل من 40 محلاً تجارياً في رام الله وخارجها.وفي تفاصيل القضية، يقول الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن المباحث العامة بشرطة رام الله، تلقت قبل عدة أيام شكوى من أحد المواطنين، قال فيها: إنه تعرض لعملية سرقة أرصدة شحن جوال، وبناء على ذلك باشرت المباحث إجراءات البحث والتحري، ومتابعة الأرصدة المسروقة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية، والنيابة العامة، وأثناء ذلك، اشتبهت المباحث بشخص قام بإنشاء شركة، وحصل على وكالة اتصالات، وكان يقوم باستقطاع وإرجاع بعض الأرصدة من معظم نقاط البيع الخاصة بها، دون علم أصحابها، وبدون وصل رسالة لهم تبين الرصيد المسترجع.وأضاف ارزيقات: بأن إدراة المباحث، أحضرت الشخص المشتبه به "صاحب الشركة" وبالبحث معه، أفاد بقيامه بسرقة أرصدة جوال من 40 محلاً تجارياً في رام الله وخارجها على مدار عامي 2017 و 2018 وبلغت قيمة المسروقات مليون و400 ألف شيكل.وبيّن ارزيقات، أن الشرطة تواصلت مع عدد كبير من أصحاب المحال المسروقة، وأعلمتهم بالسرقة، وطلبت منهم الحضور وتقديم شكوى.