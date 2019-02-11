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السعودية: لا نَعلم مكان جُثة خاشقجي

السعودية: لا نَعلم مكان جُثة خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن تحقيقات السلطات السعودية، في قضية جريمة مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية في اسطنبول.

وأكد الجبير، وفق ما نقلت عنه وكالة (الأناضول)، أن السلطات لا تعرف مكان جثة خاشقجي، رغم أنها تحتجز الفريق السعودي الذي يشتبه بأنه نفذ عملية قتله.

وقال الجبير: إن مسؤولين سعوديين، تصرفوا "خارج إطار صلاحياتهم" نفذوا الجريمة، مؤكداً أنه تم توجيه اتهامات رسمية لـ 11 شخصاً في إطار القضية.

لكن لدى سؤاله عن مكان وجود جثة خاشقجي، قال لبرنامج "فايس ذي نايشن" عبر شبكة (سي بي إس) "لا نعرف".

وحول السبب الذي يدفع الموقوفين لعدم الإفصاح عن مكان وجود الرفات، قال الجبير "لا نزال نحقق"، وأضاف "لدينا الآن احتمالات عدة، ونسألهم ماذا فعلوا بالجثة.. أعتقد أن هذا التحقيق جار، وأتوقع أن نتمكن في النهاية من معرفة الحقيقة".

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