الاحتلال يُمهل عائلة أبو عصب حتى الغد لإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة أبو عصب في حي القرمي في البلدة القديمة من القدس المحتلة، حتى يوم غدٍ الثلاثاء، لإخلاء منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.وناشدت العائلة، أهل البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسية بالوقوف والتضامن معها، ضد إخلاء المنزل للمستوطنين، موضحة أن تجمعاً واعتصاماً، سيتم تنظيمه الساعة الخامسة من مساء الغد، في منزلها المُهدّد.