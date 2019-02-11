27 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) بمدينة بئر السبع.وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت: إن 27 من أهالي أسرى غزة بينهم 4 أطفال، توجهوا لزيارة 18 معتقلاً في سجن (نفحة)، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.