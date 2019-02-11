27 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) بمدينة بئر السبع.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت: إن 27 من أهالي أسرى غزة بينهم 4 أطفال، توجهوا لزيارة 18 معتقلاً في سجن (نفحة)، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
توجه عدد من أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) بمدينة بئر السبع.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت: إن 27 من أهالي أسرى غزة بينهم 4 أطفال، توجهوا لزيارة 18 معتقلاً في سجن (نفحة)، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
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