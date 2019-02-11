شؤون فلسطينية

حماس: من يُشارك في مؤتمر "وارسو" خائن وعميل

حماس: من يُشارك في مؤتمر "وارسو" خائن وعميل
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن - أمنية أبو الخير
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد مؤتمر بعنوان "وارسو" بشأن الشرق الأوسط، وجهود دفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحضور أكثر من 40 دولة، بالإضافة لدعوة شخصيات فلسطينية، في الفترة بين 12 و14 شباط/ فبراير الجاري. 

في هذا الصدد، قال القيادي في حركة حماس يحيى موسى، اليوم الاثنين: إن كل الدعوات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية هدفها تصفية القضية الفلسطينية، بإيجاد أعداء وصراعات في المنطقة، تخدم الأهداف الصهيونية والأمريكية.

وأضاف لـ "دنيا الوطن": أي شخصيات تذهب لمؤتمر وارسو، هي شخصيات تذهب وفق أجندة العمالة مع الكيان الصهيوني والعمالة مع الكيان الأميريكي، وبذلك هؤلاء يطعنون القضية الفلسطينية في الظهر، الأصل أن يتعامل معهم الشعب الفلسطيني كخونة للقضية الوطنية.

وختم: أمريكا تقوم بدور استعماري وتفكيكي وتدميري في كل المنطقة العربية، وهي التي رعت الانقلابات في الربيع العربي، وهي التي تعمل وفق أجندة واضحة؛ هي حماية الكيان الصهيوني وتمكينه من الهيمنة والسيطرة على المنطقة".

في ذات السياق، وصفت حركة فتح، مؤتمر وارسو بأنه "محاولة أمريكية- إسرائيلية للترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس، والأقصى، وكنيسة القيامة".

ورفضت السلطة الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، دعوة لحضور مؤتمر وزاري تعقده الإدارة الأميركية في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل؛ لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي، موقفنا مازال واضحاً: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد على أننا لم نُفوض أحداً للحديث باسم فلسطين".

واعتبر عريقات، أن مؤتمر وارسو "يعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

ملفات تُناقشها مجموعة الـ 77 برئاسة فلسطين في نيويورك

ملفات تُناقشها مجموعة الـ 77 برئاسة فلسطين في نيويورك

رسالتان من فلسطين إلى روسيا خلال حوار الفصائل بموسكو

رسالتان من فلسطين إلى روسيا خلال حوار الفصائل بموسكو

المالكي: واشنطن تضغط على الدول العربية لوقف الدعم المالي للفلسطينيين

المالكي: واشنطن تضغط على الدول العربية لوقف الدعم المالي للفلسطينيين

حواتمة: فكرة تشكيل الحكومة الفصائلية طُويت والبديل حكومة تسيير الأعمال

حواتمة: فكرة تشكيل الحكومة الفصائلية طُويت والبديل حكومة تسيير الأعمال

قرارٌ بمنع إنتاج واستيراد منتجات غذائية معبأة بعبوات على شكل مستحضرات طبية

قرارٌ بمنع إنتاج واستيراد منتجات غذائية معبأة بعبوات على شكل مستحضرات طبية

الإعلام الإسرائيلي: إيران تُحاول اقناع لبنان بالرد عسكرياً على &#34;إسرائيل&#34;

الإعلام الإسرائيلي: إيران تُحاول اقناع لبنان بالرد عسكرياً على "إسرائيل"

بمليون و400 ألف شيكل.. تفاصيل صادمة: أقام شركة ليسرق أرصدة جوال من زبائنه

بمليون و400 ألف شيكل.. تفاصيل صادمة: أقام شركة ليسرق أرصدة جوال من زبائنه

الاحتلال يُمهل عائلة أبو عصب حتى الغد لإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

الاحتلال يُمهل عائلة أبو عصب حتى الغد لإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مجموعة الـ77

مجموعة الـ77

شؤون فلسطينية

ملفات تُناقشها مجموعة الـ 77 برئاسة فلسطين في نيويورك

ملفات تُناقشها مجموعة الـ 77 برئاسة فلسطين في نيويورك

قرارٌ بمنع إنتاج واستيراد منتجات غذائية معبأة بعبوات على شكل مستحضرات طبية

قرارٌ بمنع إنتاج واستيراد منتجات غذائية معبأة بعبوات على شكل مستحضرات طبية

الاحتلال يُمهل عائلة أبو عصب حتى الغد لإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

الاحتلال يُمهل عائلة أبو عصب حتى الغد لإخلاء منزلها لصالح المستوطنين

27 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

27 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

فتح: لن نَتراجع عن موقفنا الرافض لـ (صفقة القرن)

فتح: لن نَتراجع عن موقفنا الرافض لـ (صفقة القرن)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مُشددة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مُشددة

هيئة الأسرى: تحسن مستمر على صحة الأسير المُصاب أنس موسى

هيئة الأسرى: تحسن مستمر على صحة الأسير المُصاب أنس موسى

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

منوعات

أنطوانيت نجيب في العناية المشددة

أنطوانيت نجيب في العناية المشددة

لماذا رفضت أيشواريا راي العمل مع براد بيت؟ لن تتخيل السبب

لماذا رفضت أيشواريا راي العمل مع براد بيت؟ لن تتخيل السبب

المحامية أشهرت عقود الزواج.. ماذا فعلت والدة منى فاروق في المحكمة؟

المحامية أشهرت عقود الزواج.. ماذا فعلت والدة منى فاروق في المحكمة؟

لأول مرة منذ بداية علاقتها بعمرو دياب.. دينا الشربيني تظهر بخاتم زواج

لأول مرة منذ بداية علاقتها بعمرو دياب.. دينا الشربيني تظهر بخاتم زواج

خالد يوسف يعلق على اعترافات منى فاروق وشيما الحاج الصادمة حول &#34;الفيديو الإباحي&#34;

خالد يوسف يعلق على اعترافات منى فاروق وشيما الحاج الصادمة حول "الفيديو الإباحي"

رقص مريم حسين بفستان جريء بحفل عيد ميلاد ابنتها يثير الجدل

رقص مريم حسين بفستان جريء بحفل عيد ميلاد ابنتها يثير الجدل

الفيشاوي يُبهر زوجته بـ&#34;شو&#34; الخمور في عيد ميلادها

الفيشاوي يُبهر زوجته بـ"شو" الخمور في عيد ميلادها

إليساندرو محمود.. موسيقي من أصول مصرية يثير صدمة في إيطاليا

إليساندرو محمود.. موسيقي من أصول مصرية يثير صدمة في إيطاليا

&#34;كنت بختبرك بس&#34;.. تفاصيل قضية تحرش جديدة لخالد يوسف بعد الفيديو الإباحي

"كنت بختبرك بس".. تفاصيل قضية تحرش جديدة لخالد يوسف بعد الفيديو الإباحي

مهرجان برلين السينمائي يعرض فيلمًا محظورًا في المغرب منذ 45 عامًا‎

مهرجان برلين السينمائي يعرض فيلمًا محظورًا في المغرب منذ 45 عامًا‎

عربي

حبس أربعة من طلاب الأزهر بتهمة ازدراء الدين المسيحي

حبس أربعة من طلاب الأزهر بتهمة ازدراء الدين المسيحي

السعودية: لا نَعلم مكان جُثة خاشقجي

السعودية: لا نَعلم مكان جُثة خاشقجي

عائض القرني يَتغزل بإنجازات ولي العهد السعودي

عائض القرني يَتغزل بإنجازات ولي العهد السعودي

الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى عملية جراحية

الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى عملية جراحية