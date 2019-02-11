كحلون: اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين "صحيح وعادل وأخلاقي"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون: إن اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية، هو "صحيح وعادل وأخلاقي"، على حد زعمه.
وقال كحلون في تصريحات نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت): "جاهزون ويمكننا القيام بذلك بضغطة زر"، وفق تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قال أمس الأحد: إن قانون قطع أموال الأسرى ومنفذي العمليات، سيتم تمريره الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، يوم الأحد: إن السلطة لن تسمح بأية قرصنة إسرائيلية من أموالها تحت ذريعة تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
وأضاف: "نُؤكد أننا لو ملكنا دولاراً واحداً، سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال، الذي يُشكل أبشع أنواع الإرهاب، ولنا الحق في الحرية والاستقلال".
قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون: إن اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية، هو "صحيح وعادل وأخلاقي"، على حد زعمه.
وقال كحلون في تصريحات نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت): "جاهزون ويمكننا القيام بذلك بضغطة زر"، وفق تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قال أمس الأحد: إن قانون قطع أموال الأسرى ومنفذي العمليات، سيتم تمريره الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، يوم الأحد: إن السلطة لن تسمح بأية قرصنة إسرائيلية من أموالها تحت ذريعة تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
وأضاف: "نُؤكد أننا لو ملكنا دولاراً واحداً، سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال، الذي يُشكل أبشع أنواع الإرهاب، ولنا الحق في الحرية والاستقلال".
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