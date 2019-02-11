كحلون: اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين "صحيح وعادل وأخلاقي"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون: إن اقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة الفلسطينية، هو "صحيح وعادل وأخلاقي"، على حد زعمه.وقال كحلون في تصريحات نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت): "جاهزون ويمكننا القيام بذلك بضغطة زر"، وفق تعبيره.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قال أمس الأحد: إن قانون قطع أموال الأسرى ومنفذي العمليات، سيتم تمريره الأسبوع المقبل.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، يوم الأحد: إن السلطة لن تسمح بأية قرصنة إسرائيلية من أموالها تحت ذريعة تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى.وأضاف: "نُؤكد أننا لو ملكنا دولاراً واحداً، سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال، الذي يُشكل أبشع أنواع الإرهاب، ولنا الحق في الحرية والاستقلال".