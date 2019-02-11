عائض القرني يَتغزل بإنجازات ولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنتَغزّل الداعية السعودي، عائض القرني، بإنجازات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وذكر القرني في تغريدة له على صفحته بموقع (تويتر): "رُؤىً تتحقّق، وإنجازات تتوالى، مع مُسابقة للزمان، وعمل في الميدان، وإسعاد للأوطان، اللهم وفّق سمو #ولي_العهد لما تُحب وترضى، ويسّره لليُسرى، واكتب التوفيق والنجاح حليفه، واجعل ما يُقدّمه في صالح العباد والبلاد".جاءت تغريدة القرني، بالتزامن مع تدشين بن سلمان "رؤية العلا" للإعلان عن خطتھا الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، وذلك بحضور شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.