مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مُشددة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.