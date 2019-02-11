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الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى عملية جراحية

الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج إلى عملية جراحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى "عملية جراحية" سريعة كي لا ينهار، مؤكداً سعي لبنان لتنفيذ الإصلاحات، التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين الأجانب.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها أمام القمة العالمية للحكومات في دبي: "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا قد يتعرض للانهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبالإجماع".

وأضاف: "إننا نحاول تضمين البيان الوزاري كل ما يشجع المستثمر للمجيء إلى لبنان، والاستثمار فيه، ضمن شروط الشفافية، وقوانين محاربة الفساد".

وشدد الحريري على "أن هناك إجماعاً سياسياً في لبنان على كل الإصلاحات التي وردت في مؤتمر سيدر، وهناك أيضاً إجماع على محاربة الفساد".

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