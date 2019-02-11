لوحة كبيرة لـ"حسن نصر الله" وسط تل أبيب.. ماذا كُتب عليها؟

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للوحة كبيرة وسط تل أبيب، يظهر عليها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.ووفق موقع (المصدر) الإسرائيلي، فإن اللافتة منصوبة على أحد الطرق السريعة في تل أبيب، وهي لافتة فكاهية.وذكر الموقع، أن اتحاد إعادة التدوير الإسرائيلي، هو من وضع اللافتة، التي تقول على لسان نصر الله، إنه لا يقوم بإعادة تدوير الزجاجات غالباً، في سخرية منه.والهدف من اللافتة، هو تشجيع الإسرائيليين على الحفاظ على جودة البيئة، وإعادة تدوير الزجاجات المستخدمة.وجاء في عبارة على اللافتة: "نصر الله عالق منذ 12 عاماً في الخندق.. ما هي قصتك؟".