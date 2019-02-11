كشف تفاصيل تهريب الموساد الإسرائيلي لعالم إيراني

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (صاندي اكسبرس) البريطانية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قام بتهريب عالم نووي إيراني من بلاده إلى بريطانيا عبر تركيا، وذلك بالتعاون مع (جهازي المخابرات) الـ (CIA) الأمريكي والـ (MI6) البريطاني.



وأضافت الصحيفة، أن خطة تهريب العالم نفذت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معتمدة على أزمة المهاجرين، وأنه تم تهريبه إلى تركيا، ومن ثم إلى فرنسا، ومنها إلى بريطانيا على ظهر زورق مطاطي مع 12 مهاجراً إيرانياً آخر.







وكشفت الصحيفة، أنه تم استجواب العالم من قبل جهاز المخابرات البريطاني في لندن، قبل توجهه على متن طائرة ركاب إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن العالم الإيراني البالغ من العمر (47 عاماً) لديه معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية، وأنه كان ضالعاً في عملية اغتيال عالم نووي إيراني آخر، يدعى مصطفى أحمد روشان، الذي تم اغتياله بتفجير سيارته في طهران عام 2012.يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر مؤخراً الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها، ويُعتقد أن العالم الإيراني كشف لواشنطن عن معلومات حول مواصلة سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كشف أن تل أبيب، حصلت على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي، تثبت وجود برنامج سري، مؤكداً أن طهران تكذب عندما تقول إنها أوقفت أنشطتها النووية.