مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين قاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة.وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نظموا مسيرة وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة مركبات.