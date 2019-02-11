مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين قاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نظموا مسيرة وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة مركبات.
هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين قاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نظموا مسيرة وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة مركبات.
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