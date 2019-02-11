"الحركي للصحفيين" قرار الإعلام الحكومي بغزة يهدف لعرقلة العمل الصحفي

رام الله - دنيا الوطنعبر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية عن استهجانه الشديد، للإعلان الصادر عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الذي صدر يوم الأحد 10/02/2019م، والذي نص على أنه "لن يسمح بعد 01/04/2019م لأي صحفي بإجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام".واعتبر المكتب الحركي في بيان صحفي صادر عنه، أن هذا الإجراء، جاء لتقييد العمل الصحفي والإعلامي في قطاع غزة.وأضاف البيان، إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين هي المرجعية العليا لكافة الصحفيين، وهي الجهة المخولة قانوناً بمنح البطاقات لكافة الصحفيين والصحفيات، وأن هذا القرار غير مسبوق، ويحمل في طياته مخاطر كبرى تجاه حرية العمل الصحفي والإعلامي في قطاع غزة.وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، الذي لا يخدم العمل الصحفي، ولا يعطي مساحة لحرية الرأي والتعبير، ويشكل تهديداً مادياً ومعنوياً للصحفيين.ودعا الأحزاب السياسية والأطر الصحفية، ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والفعاليات الأهلية والشعبية، للتدخل العاجل لوقف هذا التعدي على نقابة الصحفيين، وتقييد العمل الصحفي.