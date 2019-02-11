الرئيس عباس يصل السعودية اليوم للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز

وشارك الرئيس عباس أمس الأحد، في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 32 في العاصمة الأثيوبية.

رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من إثيوبيا.وقال سفير فلسطين في السعودية، بسام الأغا، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس عباس، سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيبحث معه تطورات الوضع في المنطقة.وتأتي هذه الزيارة بعد تسريب وثيقة سرية إسرائيلية، تؤكد رفض العاهل السعودي للتطبيع مع إسرائيل، ورفض الموافقة على خطة ترامب للسلام المسماة بـ (صفقة القرن).ويبحث الرئيس عباس مع العاهل السعودي الوضع السياسي الفلسطيني، وسبل مواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.