وفاة مواطن متأثراً بجراحه جراء حادث دهس جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن صباح اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها، إثر تعرضه لحادث دهس، جنوب الخليل.وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: أن مواطناً يبلغ من العمر (51 عاماً) توفي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها الليلة؛ جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة دورا جنوب الخليل، مضيفاً: أن الشرطة أوقفت السائق، وباشرت التحقيق.