الاحتلال يهدم منزلاً مأهولاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً مأهولاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، أن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية، اقتحمت حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن مجدي الشويكي البالغة مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة أفراد، بحجة عدم الترخيص.وأشار عوض الله إلى أن هناك 180 قضية في القرية، تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزلاً فيها قرارات هدم إداري.