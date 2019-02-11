واشنطن تكشف الأهداف الحقيقية لمؤتمر (وارسو)





رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون أمريكيون، عن هدف مؤتمر (وارسو) المقرر عقده في بولندا الأسبوع الجاري، مشيرين إلى أن زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، لبولندا، هدفها إنجاح مؤتمر مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تأمل واشنطن أن تشكل فيه تحالفاً ضد إيران.ووفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جولة في وسط أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا، وتقوده إلى بولندا.وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية: إن بومبيو يسعى خلال جولته هذه؛ لتعويض نقص الوجود الأمريكي، الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا.وتتوج جولة بومبيو بحضور مؤتمر يعقد في العاصمة البولندية وارسو تدعي واشنطن أن هدفه هو "مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، لكنها تأمل في الوقع أن تشكل فيه تحالفاً ضد إيران.وستركز معظم زيارة بومبيو لبولندا على هذا المؤتمر الذي نظمته ودعت إليه الولايات المتحدة، حيث سيحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المؤتمر الذي يستمر يومين، ويبدأ في 13 شباط/ فبراير.وتأمل واشنطن في كسب دعم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط لزيادة الضغط على إيران، كي تنهي ما تصفه بسلوك طهران الهدام في الشرق الأوسط، وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.وكان الرئيس دونالد ترامب، قد انسحب العام الماضي من اتفاق أبرم في 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي، مصمم على التمسك بالاتفاق.ولم تتضح طبيعة الوفود التي سترسلها إسرائيل والعواصم الأوروبية، وبعض الدول العربية إلى هذا المؤتمر، الذي وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه "سيرك يائس مناهض لإيران".وسيناقش جاريد كوشنير، مستشار البيت الأبيض، وصهر ترامب، في هذا المؤتمر صفقة أمريكية لتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من أنه من غير المرجح إعطاء تفاصيل.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد استدعت الشهر الماضي القائم بالأعمال البولندي في طهران، وأبلغته أن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملًا معادياً لإيران" وحذرت من أن طهران قد ترد بالمثل، وذلك حسبما قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأضافت الوكالة، أن القائم بالأعمال البولندي "قدم إيضاحات حول المؤتمر، وأكد أنه لا يناصب إيران العداء".