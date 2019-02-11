شؤون فلسطينية

الهباش: نتوقع صعوبات كبيرة جراء الحصار المالي من أمريكا وإسرائيل

الهباش: نتوقع صعوبات كبيرة جراء الحصار المالي من أمريكا وإسرائيل
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباس، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية: إن الولايات المتحدة، هددت البنوك لكي تمتنع عن قبول أية تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية، متوقعاً صعوبات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأوضح في تغريدة عبر (تويتر): أن "أمريكا وإسرائيل تفرضان حصارًا ماليًا على فلسطين؛ لأننا نرفض قبول (صفعة القرن)، أمريكا تهدد البنوك؛ لكي تمتنع عن قبول أية تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية، وإسرائيل تستعد لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي، ونتوقع صعوبات كبيرة، ولكننا لن نتراجع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قال أمس الأحد: إن قانون قطع أموال الأسرى ومنفذي العمليات، سيتم تمريره الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، يوم الأحد: إن السلطة لن تسمح بأية قرصنة إسرائيلية من أموالها تحت ذريعة تطبيق القانون الإسرائيلي، الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى. 

وأضاف: "نُؤكد أننا لو ملكنا دولاراً واحداً، سنصرفه على عائلات شهدائنا وأسرانا، نحن شعب تحت الاحتلال، الذي يُشكل أبشع أنواع الإرهاب، ولنا الحق في الحرية والاستقلال".

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