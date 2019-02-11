أبو مرزوق يكشف موعد بدء حوار موسكو والقضايا التي يجب "التوافق عليها"

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عضو وفدها في حوار موسكو، موسى أبو مرزوق: إن الحوار الفصائلي في العاصمة الروسية، الذي يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، ينطلق اليوم الساعة الحادية عشرة، مع "إصرار بالخروج من الحالة الراهنة".وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أنه "لعل أهم ما يجب التوافق عليه ثلاث قضايا أساسية، ‏الأولى: التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ‏الثانية: الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني، ‏الثالثة: الحصار المفروض على أهلنا في غزة".وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، حواراً بين الفصائل الفلسطينية، يتعلق بملف المصالحة، يهدف إلى حل الخلافات، وتحديداً بين فتح وحماس، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون، أن جهود روسيا لإنهاء الانقسام، ليس بديلاً عن الدور المصري الراعي لهذا الملف.ووصل وفد حركة حماس إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء أمس الأحد، ويضم أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران.