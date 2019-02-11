شؤون فلسطينية

داخلية غزة: استشهاد ضابط ومواطن اختناقا داخل نفق جنوب القطاع

داخلية غزة: استشهاد ضابط ومواطن اختناقا داخل نفق جنوب القطاع
نفق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة فجر اليوم الاثنين، استشهاد ضابط شرطة ومواطن، خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها على (فيسبوك): إن الضابط هو الرائد عبد الحميد عطا الله العكر، (39 عاماً)، بينما المواطن يدعى   صبحي صقر أبو قرشين (28 عاماً)، حيث استشهدا اختناقاً، نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ.

وأضافت: أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، بينما تم إنقاذ عنصري أمن آخرَيْن، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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