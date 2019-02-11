شؤون فلسطينية

الاثنين: تتساقط زخات من الأمطار والمنخفض ينحسر في ساعات المساء

الاثنين: تتساقط زخات من الأمطار والمنخفض ينحسر في ساعات المساء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم  وباردا وتسقط  زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء /02/201912 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا الى بارد والرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء /02/201913 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول خلال ساعات الليل الى جنوبية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس/02/201914 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى  وأجواء مغبره في بقية المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-8 14-10 17-12 بيت لحم 12-8 14-10 17-12
رام الله والبيرة 11-7 13-9 16-11 طولكرم 16-10 18-11 20-13
نابلس 13-8 15-10 18-12 قلقيلية 16-10 18-11 20-13
جنين 17-8 19-10 21-11 سلفيت 12-8 14-10 17-12
طوباس 17-8 19-10 21-11 روابي 11-7 13-9 16-11
الخليل 11-7 13-9 16-11 غزه 17-11 19-12 21-13
أريحا 21-11 23-12 24-13 خانيونس 17-11 19-12 21-13
الأغوار الشمالية 19-9 21-10 22-11 رفح 18-11 20-12 22-12

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