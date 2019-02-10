اعتقال فلسطيني بزعم محاولته التسلل من شواطئ شمال القطاع نحو منطقة (زيكيم)

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، شاب فلسطيني، بزعم محاولته التسلل من شواطئ شمال قطاع غزة، عبر السباحة، نحو منطقة (زيكيم)، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.وأشار الموقع، إلى أن الشاب الفلسطيني، حاول اقتحام منطقة (زيكيم)، عن طريق السباحة، ولكن قوة من جيش الاحتلال اعتقلته، واقتادته للتحقيق.وتشهد منطقة (زيكيم)، حالة من التوتر، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات المسير البحري، والتي تنطلق يوم الاثنين من كل أسبوع.