وفد حماس يصل موسكو لبحث المصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من حركة (حماس) إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الأحد، في زيارة تهدف إلى المشاركة في حوارات الفصائل الفلسطينية؛ لمناقشة ملف المصالحة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.ويضم وفد (حماس) عضو المكتب السياسي، ورئيس مكتب العلاقات الدولية، د. موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران.يذكر، أن الفصائل الفلسطينية، تلقت دعوة للذهاب إلى العاصمة الروسية موسكو، على طاولة حوار تناقش فيها الفصائل الفلسطينية مستقبل عملية المصالحة، في ظل التطورات السياسية التي تحيط بالقضية الفلسطينية، رغم تضاؤل فرص هذه اللقاءات التي ستُختتم بلقاء مع وزير الخارجية الروسي، بإمكانية إحداث اختراق في ملف المصالحة المعطل، والذي يشهد خلافات كبيرة.