الاحتلال يُجمد قرار الإفراج عن والدة الشهيد صالح البرغوثي





وفي سياق متصل، رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر) استئنافاً باسم الأسير عاصم البرغوثي، وذلك ضد قرار تمديد اعتقاله، الذي قررته المحكمة العسكرية في (المسكوبية) لاستكمال التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنجمّدت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، مساء اليوم الأحد، وللمرة الثانية، قرارها القاضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي، ووالدة الأسرى عاصم وعاصف ومحمد، وزوجة الأسير عمر البرغوثي، لمدة 48 ساعة.وجاء قرار محكمة الاحتلال، بعد قرارين سابقين بالإفراج عنها بكفالة مالية، ففي قرارها الأول بلغت قيمة الكفالة ستة آلاف شيكل، في حين بلغت قيمة الكفالة المالية في قراراها الثاني عشرة آلاف شيكل.قال محامي نادي الأسير، منذر أبو أحمد في بيان صحفي، "إن نيابة الاحتلال، طلبت في الجلسة الأولى التي عقدت للأسيرة البرغوثي، إعطاءها مهلة بعد أن أعلنت نيتها تقديم استئناف على القرار، وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، واستمرت لمدة أربع ساعات، قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحقها، تتعلق بقضية نجلها عاصم".يُشار إلى أن الأسيرة البرغوثي والدة الشهيد صالح، اعتقلت في الخامس من شباط/ فبراير الجاري من منزلها في بلدة كوبر، وأن أربعة من أفراد عائلتها، اعتقلوا سابقاً، كان آخرهم نجلها عاصم، إضافة إلى زوجها الذي اعتقل هو ونجلها عاصف، عقب الإعلان عن استشهاد نجلها صالح البرغوثي في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.